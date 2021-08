Elisabetta Gregoraci incontra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a una festa | i retroscena

(Di venerdì 6 agosto 2021) Se il mondo è piccolo, quello dei vip nostrani lo è ancora di più, e questo è fonte di incontri non sempre graditi per i diretti interessati. Uno di questi incontri ha avuto luogo ieri sera, in Sardegna: a un party per pochi invitati selezionati in quel di Porto Cervo, si sonoti per la prima volta dopo il Grande Fratello Vip 5 i protagonisti involontari di un triangolo che ha appassionato oltremodo i fan, ovvero. GF Vip 5, il triangolo ...

Potremmo dire una reunion inaspettata per i tre ex gieffini dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, si sono incontrati durante il party di Gianluca Vacchi. Se ci siano stati dei brindisi condivisi in onore ai festeggiamenti del noto ...