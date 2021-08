Covid, De Luca “Decisioni drastiche per un futuro più sereno” (Di venerdì 6 agosto 2021) “Non avrei dubbi sul rendere obbligatoria la vaccinazione. E’ una cosa complicata, c’e’ un problema di controlli ma se vogliamo uscirne bisogna prendere Decisioni drastiche per un futuro più sereno”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca nella consueta diretta Facebook. pc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 6 agosto 2021) “Non avrei dubbi sul rendere obbligatoria la vaccinazione. E’ una cosa complicata, c’e’ un problema di controlli ma se vogliamo uscirne bisogna prendereper unpiù”. Così il governatore della Campania Vincenzo Denella consueta diretta Facebook. pc/red su Il Corriere della Città.

