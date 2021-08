Chelsea-Villareal Supercoppa: formazioni e dove vederla (Di venerdì 6 agosto 2021) Mercoledì 11 Agosto 2021 nello Stadio Windsor Park alle ore 21:00 si disputerà la partita Chelsea-Villareal valida per la Supercoppa Europea 2021. Potranno assistere 13 mila spettatori esibendo il famoso green pass oppure un tampone negativo. Il Chelsea vincitore della Champions League sfida il Villareal a sua volta vincitore dell’Europa League. Sarà una sfida tutta da seguire e che potrebbe riservare brutte sorprese. Tornano i tifosi allo stadio: la Supercoppa Europea sarà a porte aperte Chelsea-Villareal Supercoppa: probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 6 agosto 2021) Mercoledì 11 Agosto 2021 nello Stadio Windsor Park alle ore 21:00 si disputerà la partitavalida per laEuropea 2021. Potranno assistere 13 mila spettatori esibendo il famoso green pass oppure un tampone negativo. Ilvincitore della Champions League sfida ila sua volta vincitore dell’Europa League. Sarà una sfida tutta da seguire e che potrebbe riservare brutte sorprese. Tornano i tifosi allo stadio: laEuropea sarà a porte aperte: probabili ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @juvinsight: #Chelsea spinge molto per chiudere l'affare Romelu #Lukaku il prima possibile in modo da averlo disponibile per la sfida di… - yutomanga : RT @juvinsight: #Chelsea spinge molto per chiudere l'affare Romelu #Lukaku il prima possibile in modo da averlo disponibile per la sfida di… - juvinsight : #Chelsea spinge molto per chiudere l'affare Romelu #Lukaku il prima possibile in modo da averlo disponibile per la… - MaricaGusmitta : RT @CalcioPillole: Il #Chelsea vorrebbe il bomber dell'#Inter Romelu #Lukaku pronto per la super coppa contro il #Villareal. - CalcioPillole : Il #Chelsea vorrebbe il bomber dell'#Inter Romelu #Lukaku pronto per la super coppa contro il #Villareal. -