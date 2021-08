Calcio | Trofeo “Luigi Vrenna” conquistato dalla Vibonese ai calci di rigore

(Di sabato 7 agosto 2021) Crotone 1 (5)1 (3) Marcatori: 29° Spina (R), 61° Nedelcearu Crotone: Festa, Mondonico, Nedelcearu, Marrone (Visentin), Rispoli, Borello, Mulattieri, Vulic, Molina, Rojas (Kargbo), Zanellato (Giannotti). All. Modesto: Marson (Mengoni), Vergara (Risaliti), Spina, Basso, Persano (Ngon), Cattaneo, Ciotti (Fomov), Tumbarello (Senesi), Polidori, Mahrous (Maugeri), Grillo (La Ragione). All. D’Agostino Arbitro: Baratta di Rossano Assistenti: Spataro – Decorato Ammoniti: Borello, Polidori Angoli: 11 a 3 per il Crotone Recupero: 1 e 4 minuti Spettatori tot. 800 La prima nota positiva da sottolineare è senza ...

Spina ; 61' Nedelcearu ) nelLuigi Vrenna per poi perdere ai rigori sul risultato di 2 - 4. Di seguito la sequenza dei tiri dal dischetto: Ngom (V) gol, Vulic (C) gol, Senesi (V) gol, ...Il difensore turco, reduce dall'Europeo dicon la sua nazionale, ha parlato al sito ufficiale della società orobica: 'Sono molto felice di essere all'Atalanta: sono in una grande squadra e per ...Crotone: Festa, Mondonico, Nedelcearu, Marrone (Visentin), Rispoli, Borello, Mulattieri, Vulic, Molina, Rojas (Kargbo), Zanellato (Giannotti). All. Modesto Vibonese: Marson (Mengoni), Vergara (Risalit ...La Vibonese si dimostra più precisa dal dischetto e piega il Crotone anche grazie alle parate di Riccardo Mengoni ...