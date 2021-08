Belen: Maurizio Costanzo la difende (Di venerdì 6 agosto 2021) Belen Rodriguez ha sollevato molte polemiche per essere tornata a lavoro così presto dopo il parto. La donna, in effetti, si è anche sentita male una volta arrivata nello studio di “Tu si que vales” e gran parte del pubblico non ha gradito la sua poca accortezza. A difenderla, però, in queste ore è arrivato Maurizio Costanzo. Luna Marì è nata lo scorso 12 luglio e a pochi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 6 agosto 2021)Rodriguez ha sollevato molte polemiche per essere tornata a lavoro così presto dopo il parto. La donna, in effetti, si è anche sentita male una volta arrivata nello studio di “Tu si que vales” e gran parte del pubblico non ha gradito la sua poca accortezza. Arla, però, in queste ore è arrivato. Luna Marì è nata lo scorso 12 luglio e a pochi Articolo completo: dal blog SoloDonna

