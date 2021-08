Assunzioni 2021/22, via libera dal Cdm a 12 mila ATA, 450 dirigenti, 673 docenti di religione (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2021/2022 ATA, dirigenti scolastici, insegnanti di religione cattolica, educatori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto ha approvato l’autorizzazione al Ministero dell’Istruzione ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, per l’anno scolastico/2022 ATA,scolastici, insegnanti dicattolica, educatori. L'articolo .

