Arevo | la startup che stampa in 3D monopattini e biciclette

Leggi su wired

(Di venerdì 6 agosto 2021) Un movimento dopo l’altro, preciso in ogni suo gesto minuzioso, il braccio meccanico dellante 3D si sposta veloce mentre deposita strati di fibra di carbonio. In meno di 24 ore stamperà il telaio di una bicicletta elettrica chiamata Superstrata, prodotta dallacaliforniana: lo osserviamo in silenzio insieme con l’amministratore delegato Sonny Vu, restando affascinati davanti a questa specie di danza robotica trasmessa in streaming dal Vietnam, dove ha sede quello che forse è il più grande impianto per la3D industriale al mondo. «All’inizio perre un singolo telaio ...