Anthony Hopkins in Toscana canta 'Bella Ciao' e urla 'Sono italiano' (Di venerdì 6 agosto 2021) Anthony Hopkins è sempre più innamorato dell'Italia. Mentre continua il suo soggiorno in Toscana, l'attore fresco vincitore dell'Oscar per 'The Father', ha postato sul suo profilo Instagram un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 6 agosto 2021)è sempre più innamorato dell'Italia. Mentre continua il suo soggiorno in, l'attore fresco vincitore dell'Oscar per 'The Father', ha postato sul suo profilo Instagram un ...

Advertising

tommo_marmore : Anthony Hopkins è in vacanza in Toscana, a mollo nella bella piscina canta “Bella ciao” e urla “sono italiano”… - el_marrano : Tra l’altro la scorsa notte nel delirio più totale ho sognato che ero pappa e ciccia con Anthony Hopkins e Clint Ea… - statodelsud : Vacanze in Italia, Anthony Hopkins in piscina in Toscana: “Sono italiano!”. VIDEO - Pino__Merola : Vacanze in Italia, Anthony Hopkins in piscina in Toscana: “Sono italiano!”. VIDEO -