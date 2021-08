Villa Igea e via Paolo Orsi: valori anomali nell'acqua (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono stati registrati valori oltre la norma nell'acqua della rete di distribuzione idrica delle strutture Apss di Villa Igea e di via Paolo Orsi, l'edificio che si trova di fronte all'ospedale Santa ... Leggi su trentotoday (Di giovedì 5 agosto 2021) Sono stati registratioltre la normadella rete di distribuzione idrica delle strutture Apss die di via, l'edificio che si trova di fronte all'ospedale Santa ...

