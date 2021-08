Via libera del Cdm all'obbligo di green pass per docenti e personale scolastico (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l'obbligo di green pass per tutto il personale. Per quanto riguarda l'Università l'obbligo di certificazione verde dovrebbe essere esteso anche agli studenti, oltre che ai docenti. Tali misure, concordate stamattina dalla cabina di regia, hanno trovato applicazione nel decreto legge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri. Dall'inizio dell'anno scolastico tutto il personale dovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito ... Leggi su agi (Di giovedì 5 agosto 2021) AGI - La scuola di ogni ordine e grado riaprirà in presenza a settembre, con l'diper tutto il. Per quanto riguarda l'Università l'di certificazione verde dovrebbe essere esteso anche agli studenti, oltre che ai. Tali misure, concordate stamattina dalla cabina di regia, hanno trovato applicazione nel decreto legge approvato questa sera dal Consiglio dei ministri. Dall'inizio dell'annotutto ildovrà dimostrare di essere vaccinato o guarito, oppure dovrà aver effettuato un tampone con esito ...

Advertising

luigidimaio : Via libera al nuovo Statuto del @Mov5Stelle, che sarà la nostra struttura portante da qui in avanti. Il MoVimento 5… - Agenzia_Ansa : FLASH I Green Pass: via libera dal Cdm al nuovo decreto - SkyTG24 : #GreenPass, via libera dal #Cdm al nuovo decreto. Dai trasporti alla scuola, cosa prevede - albiuno : RT @BarbaraRaval: Green Pass, via libera del Cdm al nuovo decreto: obbligo per docenti, studenti universitari e trasporti a lunga percorren… - lavende29154593 : RT @BarbaraRaval: Green Pass, via libera del Cdm al nuovo decreto: obbligo per docenti, studenti universitari e trasporti a lunga percorren… -

Ultime Notizie dalla rete : Via libera Cybersicurezza, via libera dal Senato: il decreto è legge. Ecco cosa prevede 6 condivisioni Condividi Tweet Manuel Micaletto VIA Notizie Relazionate cybersecurity Tecnologia Sicurezza Articolo Attacco hacker alla Regione Lazio, il più grave mai avvenuto in Italia. Gli ...

Green Pass, via libera del Cdm al nuovo decreto: ecco le misure previste Quarantena per vaccinati scende da dieci a sette giorni. Via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul Green Pass. E' quanto si apprende da fonti di governo a Cdm ancora in corso. Il decreto, tra l'altro, prevede l'obbligo del Green Pass per i ...

Green Pass, via libera del Cdm al nuovo decreto: ecco le misure previste Rai News Basket: Nba, Aldridge pensa al ritorno in campo dopo consulti medici confortanti Condividi questo articolo:New York, 5 ago. – (Adnkronos) – Tra i tanti free agent ancora a disposizione sul mercato Nba, se ne potrebbe aggiungere uno decisamente inatteso. Dopo essersi consultato con ...

Green pass Italia, scuola e trasporti: via libera al decreto Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che disciplina il green pass in Italia per scuola e trasporti. Ora è in discussione un ultimo punto all’ordine del giorno, poi il cdm verrà s ...

6 condivisioni Condividi Tweet Manuel MicalettoNotizie Relazionate cybersecurity Tecnologia Sicurezza Articolo Attacco hacker alla Regione Lazio, il più grave mai avvenuto in Italia. Gli ...Quarantena per vaccinati scende da dieci a sette giorni.del Consiglio dei ministri al nuovo decreto sul Green Pass. E' quanto si apprende da fonti di governo a Cdm ancora in corso. Il decreto, tra l'altro, prevede l'obbligo del Green Pass per i ...Condividi questo articolo:New York, 5 ago. – (Adnkronos) – Tra i tanti free agent ancora a disposizione sul mercato Nba, se ne potrebbe aggiungere uno decisamente inatteso. Dopo essersi consultato con ...Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto che disciplina il green pass in Italia per scuola e trasporti. Ora è in discussione un ultimo punto all’ordine del giorno, poi il cdm verrà s ...