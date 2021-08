Valentino Rossi: “Mi ritiro a fine stagione. Momento molto difficile ma è stato grandioso” (Di giovedì 5 agosto 2021) Sta parlando in questo Momento Valentino Rossi in una speciale conferenza stampa. L’ex campione del mondo ha annunciato l’addio a fine stagione. molto difficili infatti gli ultimi anni per lui, in cui non ha potuto rendere al meglio. La decisione è stata presa durante la stagione ed ora lo ha annunciato pubblicamente. Inoltre ha aggiunto: “L’anno pRossimo potrei correre con le macchine, mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita”. LEGGI ANCHE: Inter, Zhang indeciso: vendere o ascoltare i tifosi nerazzurri? L'articolo proviene da ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 agosto 2021) Sta parlando in questoin una speciale conferenza stampa. L’ex campione del mondo ha annunciato l’addio adifficili infatti gli ultimi anni per lui, in cui non ha potuto rendere al meglio. La decisione è stata presa durante laed ora lo ha annunciato pubblicamente. Inoltre ha aggiunto: “L’anno pmo potrei correre con le macchine, mi sento un pilota e penso lo resterò per tutta la vita”. LEGGI ANCHE: Inter, Zhang indeciso: vendere o ascoltare i tifosi nerazzurri? L'articolo proviene da ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - Theredjohnny : Il Dottore saluta tutti. Il 14 Novembre a Valencia la bandiera a scacchi sancirà anche la fine della lunghissima e… - scivolidinuovo_ : grazie a mio papà seguo la moto gp fin da quando ero piccolissima e per me la parola 'MOTO' è sempre stata sinonimo… -