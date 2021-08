“Un vero eroe, ci mancherà” Muore a 22 anni per salvare una sconosciuta che stava annegando. I dettagli (Di giovedì 5 agosto 2021) A volte le persone ci stupiscono con i loro gesti di generosità che ci fanno fare pace col mondo e pensare che non è tutto perduto. La storia che vi raccontiamo oggi è quella di Alex Gibson e viene dal Regno Unito. Il sacrificio di Alex Alex aveva 22 anni, ed è morto per salvare una donna in difficoltà che stava annegando nelle acque del molo di Blackpool, nel Regno Unito, intorno alle 4:20 del mattino di venerdì 30 luglio. Lancslive riporta le dichiarazioni di un portavoce della polizia del Lancashire: Siamo stati chiamati intorno alle 04:25 di venerdì per la segnalazione di un uomo e una donna che ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 5 agosto 2021) A volte le persone ci stupiscono con i loro gesti di generosità che ci fanno fare pace col mondo e pensare che non è tutto perduto. La storia che vi raccontiamo oggi è quella di Alex Gibson e viene dal Regno Unito. Il sacrificio di Alex Alex aveva 22, ed è morto peruna donna in difficoltà chenelle acque del molo di Blackpool, nel Regno Unito, intorno alle 4:20 del mattino di venerdì 30 luglio. Lancslive riporta le dichiarazioni di un portavoce della polizia del Lancashire: Siamo stati chiamati intorno alle 04:25 di venerdì per la segnalazione di un uomo e una donna che ...

