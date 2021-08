Tom Daley e l'uncinetto: sui social mostra il suo cardigan olimpico (Di giovedì 5 agosto 2021) Dai tuffi all' uncinetto : alle Olimpiadi di Tokyo, Tom Daley ha svelato in mondovisione qual è la sua passione : il lavoro all'uncinetto. Il campione inglese, dopo essere stato immortalato dalle ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) Dai tuffi all': alle Olimpiadi di Tokyo, Tomha svelato in mondovisione qual è la sua passione : il lavoro all'. Il campione inglese, dopo essere stato immortalato dalle ...

Eurosport_IT : Durante la finale femminile del trampolino da 3m c'è qualcuno che lavora all'uncinetto: è l'oro olimpico Tom Daley… - CB_Ignoranza : L’immagine del giorno è sicuramente Tom Daley, fresco vincitore della medaglia d’oro con la Gran Bretagna, che va a… - HuffPostItalia : Tom Daley fa l'uncinetto in tribuna. 'Lavorare a maglia ha salvato le mie Olimpiadi' - as_lills : A Tom Daley fa schifo la Sambuca, un altro motivo per volergli bene. - apathygas : Ormai seguo le olimpiadi solo per aggiornamenti sui maglioni di Tom Daley -