Sanremo 2022 | è tripletta | Amadeus confermato al timone del festival

(Di giovedì 5 agosto 2021) Nelle ultime ore è stata diffusa una notizia sorprendente riguardo alla settantaduesima edizione deldi: alla guida, per la terza volta, ci sarà nuovamente! Il famoso conduttore si occuperà anche, come il precedente anno, della Direzione artistica. Sicuramente, gran parte degli spettatori italiani esulterà di fronte a questa conferma perché la guida di, nel giro di poco tempo, è riuscita a dare nuova vita allo show. Ha portato una freschezza inaspettata che ha coinvolto anche buona parte del pubblico più giovanile. Questa scelta è stata presa da Carlo Fuortes, amministratore delegato ...

... Stefano Coletta, hanno deciso di affidare ad Amadeus la direzione artistica e la conduzione della 72esima edizione del Festival diche si terrà da martedì 1 a sabato 5 febbraio. "Il ...... potrebbe essere stato decisivo per accettare la proposta mossa da più parti di rivederlo ancora una volta sul palco dell' Ariston nel. La presenza di Fiorello Ancora non ci sono conferme sulla ...La notizia dopo mesi di attese, pause e riflessioni è arrivata: il popolare conduttore di amadeus sarà al timone anche di Sanremo 2022. Per la terza volta consecutivamente ...