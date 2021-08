Nuovi dettagli sul nuovo visore VR per PlayStation, NGVR: confermati risoluzione e nuove capacità dei controller (Di giovedì 5 agosto 2021) Più risoluzione per occhio, maggiore anglo di visione, eye tracking per ottimizzare le prestazioni e un nuovo sistema che calcola la distanza delle dita dal controller per il tracking del movimento delle mani. I dettagli confermati ad un evento riservato per gli sviluppatori.... Leggi su dday (Di giovedì 5 agosto 2021) Piùper occhio, maggiore anglo di visione, eye tracking per ottimizzare le prestazioni e unsistema che calcola la distanza delle dita dalper il tracking del movimento delle mani. Iad un evento riservato per gli sviluppatori....

Advertising

foto_nerd : Tamron rivela i dettagli sui due nuovi obiettivi Sony in arrivo nel 2021 - Digital_Day : Sony avrebbe confermato agli sviluppatori le caratteristiche del nuovo visore per la realtà virtuale per PS5: ed è… - MattiaIotti1 : RT @PokeMillennium: Svelati nuovi dettagli della Pokémon Players Cup su invito #PokemonMillennium #PokemonPlayersCup #GCC #VGC Articolo di… - Rukiachan27 : RT @PokeMillennium: Svelati nuovi dettagli della Pokémon Players Cup su invito #PokemonMillennium #PokemonPlayersCup #GCC #VGC Articolo di… - PokeMillennium : Svelati nuovi dettagli della Pokémon Players Cup su invito #PokemonMillennium #PokemonPlayersCup #GCC #VGC Articolo… -