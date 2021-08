Nel Lazio riparte la prenotazione dei vaccini dopo l'attacco hacker (Di giovedì 5 agosto 2021) La promessa è stata mantenuta. dopo poco più di 72 ore dall’attacco hacker che ha messo ko l’intera rete informatica regionale del Lazio qualcosa torna a funzionare. Da alcune ore per i cittadini di Roma e delle altre province laziali è possibile tornare a prenotare i vaccino anti-Covid. La regione ha attivato una nuova piattaforma in tempi record, sfruttando anche il fatto che i dati sulle vaccinazioni era tra i pochi ad avere una copia di back-up non colpita dal ransomware che è stato immesso all’interno del centro elaborazione dati regionali, criptando ogni genere di informazione. Chi vuole prenotarsi può adesso farla ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 agosto 2021) La promessa è stata mantenuta.poco più di 72 ore dall’che ha messo ko l’intera rete informatica regionale delqualcosa torna a funzionare. Da alcune ore per i cittadini di Roma e delle altre province laziali è possibile tornare a prenotare i vaccino anti-Covid. La regione ha attivato una nuova piattaforma in tempi record, sfruttando anche il fatto che i dati sulle vaccinazioni era tra i pochi ad avere una copia di back-up non colpita dal ransomware che è stato immesso all’interno del centro elaborazione dati regionali, criptando ogni genere di informazione. Chi vuole prenotarsi può adesso farla ...

CarloCalenda : Nel 2016 la Regione Lazio ha ricevuto 180 milioni di euro dal Governo per ammodernare e potenziare la Roma-Lido ma… - emergenzavvf : #Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche… - emergenzavvf : #Incendiboschivi, nelle ultime 24 ore svolti dai #vigilidelfuoco oltre 800 interventi: 250 in Sicilia, 130 in Pugli… - EsoticoFabio : RT @Kapparar1: Dopo la vicenda della regione Lazio, direi che possiamo buttare nel cesso anche il voto elettronico. - CyberSecHub0 : RT @impresedtalento: Rafforzare la nostra Intelligence Nazionale e promuovere in modo capillare la cultura della sicurezza digitale! Il pu… -