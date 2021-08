Meghan Markle | i «caldi» auguri di Beyoncé ed Eugenie di York «alleata» in casa Windsor

(Di giovedì 5 agosto 2021) «Buon compleanno Meghan Markle». Un pensiero speciale, da un’amica speciale: Beyoncé, sulla homepage del suo sito ufficiale, dedica un messaggio alla duchessa di Sussex, allegando anche una tenera foto di lei bambina, ai tempi della scuola elementare. Un augurio «caldo» in cui, a differenza dei post social arrivati dai membri di casa Windsor, emerge il nome proprio dell’ex attrice e non il titolo nobiliare.

Un party da sogno, quello per i 40 anni di Meghan Markle: ospiti vip, torta gourmet e cena esclusiva. La ricorrenza è di quelle importanti: la moglie del principe Harry ha compiuto gli anni ieri, mercoledì 4 agosto. Ha compiuto 40 anni lo scorso 4 agosto. Meghan Markle è riapparsa pubblicamente in video in occasione del compleanno. Lo ha fatto con una clip pubblicata sul sito della sua fondazione Archewell. Si tratta di una chiacchierata divertente. Meghan Markle ha scelto di festeggiare i suoi primi 40 anni lanciando un'iniziativa globale a sostegno delle donne disoccupate.