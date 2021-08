Mantovani ai ragazzi: vaccinatevi per tornare a scuola in sicurezza. In Italia 28 casi mortali fra 12 e 18 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) "vaccinatevi. Anche per ritornare a scuola in sicurezza": è il consiglio e la priorità che l'immunologo Alberto Mantovani evidenzia in un'intervista al Corriere della Sera. Mantovani, direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas e professore emerito dell'Humanitas University a Milano, spiega che è vero che "i ragazzi fra i 12 e i 18 anni si ammalano poco e raramente hanno forme gravi. Ma ci sono un po' di 'però. In Italia sono stati segnalati 28 casi mortali da Covid in questa fascia di ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 agosto 2021) ". Anche per riin": è il consiglio e la priorità che l'immunologo Albertoevidenzia in un'intervista al Corriere della Sera., direttore scientifico dell'Istituto clinico Humanitas e professore emerito dell'Humanitas University a Milano, spiega che è vero che "ifra i 12 e i 18si ammalano poco e raramente hanno forme gravi. Ma ci sono un po' di 'però. Insono stati segnalati 28da Covid in questa fascia di ...

