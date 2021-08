Lotta, Olimpiadi Tokyo: Frank Chamizo accede ai quarti di finale (Di giovedì 5 agosto 2021) Inizia bene il cammino di Frank Chamizo nel tabellone dei -74 kg di Lotta libera alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’italo-cubano ha superato agli ottavi l’ostico georgiano Avtandil Kentchadze, argento ai Mondiali 2018, per 5-1, dando sempre la sensazione di controllare l’incontro e non spendere energie eccessive. Il classe 1992 si portava in vantaggio quando a 4’33” dal termine veniva inflitta una passività all’avversario, tramutata poi 30 secondi dopo nel punto dell’1-0. Poco prima della sosta prevista a metà incontro, Chamizo portava il georgiano fuori dalla materassina e incassava il ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) Inizia bene il cammino dinel tabellone dei -74 kg dilibera alledi2020. L’italo-cubano ha superato agli ottavi l’ostico georgiano Avtandil Kentchadze, argento ai Mondiali 2018, per 5-1, dando sempre la sensazione di controllare l’incontro e non spendere energie eccessive. Il classe 1992 si portava in vantaggio quando a 4’33” dal termine veniva inflitta una passività all’avversario, tramutata poi 30 secondi dopo nel punto dell’1-0. Poco prima della sosta prevista a metà incontro,portava il georgiano fuori dalla materassina e incassava il ...

Advertising

SkyTG24 : Tokyo 2020, dall’atletica alla lotta: tutti gli italiani in gara giovedì 5 agosto - ooverturning : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, dall’atletica alla lotta: tutti gli italiani in gara giovedì 5 agosto - UgoBaroni : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, dall’atletica alla lotta: tutti gli italiani in gara giovedì 5 agosto - sportli26181512 : Olimpiadi, il calendario e le gare in programma oggi: Altra giornata ricca per gli italiani a Tokyo: apre Paltrinie… - Paoloboi69 : RT @SkyTG24: Tokyo 2020, dall’atletica alla lotta: tutti gli italiani in gara giovedì 5 agosto -