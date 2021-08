LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: cominciano le finali di triplo e peso, fuori Trost, alle 4.39 Jacobs in staffetta (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.13 Brutto avvio per Zambo! Il gambiano quasi inciampa durante il terzo balzo e concede tantissimo sull’asse di battuta: 15.91 assolutamente negativo. 4.11 20.85 per Zane Weir in apertura di gara del getto del peso: fa meglio di lui il neozelandese Walsh (21.09). 4.09 Che avvio per Pedro Pichardo! 17.61! Prima posizione per distacco. 4.07 Nullo per Ihemeje al primo tentativo! Peccato, perché l’azzurro era vicino ai 17 metri. 4.05 Rimane appena un tentativo ad Elena Vallortigara a 1.95: errore anche nella seconda prova. 4.03 Non benissimo nel primo salto Dallavalle: 16.62 ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.13 Brutto avvio per Zambo! Il gambiano quasi inciampa durante il terzo balzo e concede tantissimo sull’asse di battuta: 15.91 assolutamente negativo. 4.11 20.85 per Zane Weir in apertura di gara del getto del: fa meglio di lui il neozelandese Walsh (21.09). 4.09 Che avvio per Pedro Pichardo! 17.61! Prima posizione per distacco. 4.07 Nullo per Ihemeje al primo tentativo! Peccato, perché l’azzurro era vicino ai 17 metri. 4.05 Rimane appena un tentativo ad Elena Vallortigara a 1.95: errore anche nella seconda prova. 4.03 Non benissimo nel primo salto Dallav: 16.62 ...

