Jacobs: "Con la medaglia ci dormo. I dubbi degli americani? Non mi toccano assolutamente" (Di giovedì 5 agosto 2021) Le parole di Marcell Jacobs, oro nei 100 metri, dopo la semifinale della staffetta 4×100 che ha permesso agli azzurri di qualificarsi alla finale. Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

ItaliaTeam_it : TROPPO BELLO. ????? 100 metri nella leggenda, Marcell Jacobs ORO a #Tokyo2020 con 9.80! #ItaliaTeam | #StuporMundi… - Coninews : ?? COME TE NESSUNO MAI ?? Con 9.80 Marcell #Jacobs è CAMPIONE OLIMPICO ?? nei 100 metri delle Olimpiadi di #Tokyo2020… - Eurosport_IT : Si parte con Paltrinieri, si prosegue col ritorno di Jacobs nella 4x100, si chiude con ciclismo e karate: e anche o… - alpinoalmare : RT @atleticaitalia: #atletica SOGNIAMO ANCORA! ?? ?? Domani (venerdì) alle 15.50 tutta Italia davanti alla tv per la FINALE OLIMPICA ?? della… - TerrinoniL : La 4x100 di Jacobs e Tortu vola in finale con il record italiano -