Green Pass obbligatorio dal 6 agosto: dove è richiesto, regole, la guida completa (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’istituzione con il “Dl Covid” di aprile e la piena operatività con il Dpcm del 17 giugno, il Green Pass ha visto un’ulteriore spinta grazie al Decreto-legge 23 luglio 2021, numero 105, che lo ha reso obbligatorio per diverse attività economiche e sociali a partire dal 6 agosto, ai fini del contenimento di nuovi contagi causati dalla variante “Delta” del Sars-Cov-2. La certificazione verde Covid-19, o Green Pass, è rilasciata già dal 18 giugno contestualmente alla vaccinazione, all’esito di un tampone negativo o alla guarigione da Covid-19. Le certificazione relative ai soggetti che ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’istituzione con il “Dl Covid” di aprile e la piena operatività con il Dpcm del 17 giugno, ilha visto un’ulteriore spinta grazie al Decreto-legge 23 luglio 2021, numero 105, che lo ha resoper diverse attività economiche e sociali a partire dal 6, ai fini del contenimento di nuovi contagi causati dalla variante “Delta” del Sars-Cov-2. La certificazione verde Covid-19, o, è rilasciata già dal 18 giugno contestualmente alla vaccinazione, all’esito di un tampone negativo o alla guarigione da Covid-19. Le certificazione relative ai soggetti che ...

borghi_claudio : Volete le basi legali del perché il green pass è illegittimo e incostituzionale? Eccole qui, squadernate una in fil… - borghi_claudio : La presidente europeista M5S della maggioranza europeista che sostiene il governo più europeista ha appena dichiara… - borghi_claudio : Il numero di articoli di Guerzoni-Sarzanini sul Corriere che ogni giorno annunciano per domani l'obbligo di green p…

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Sul green pass agli insegnanti Mario Draghi sceglie di aspettare: tutto rinviato. Battaglia sui trasporti Mario Draghi vuole mettere un punto al decreto che introduce le nuove misure del green pass, convocando cabina di regia e poi Cdm per il via libera. Nessuna decisione è stata ancora presa, si apprende da fonti della maggioranza, e sul tavolo restano ancora i nodi relativi all'...

Roma, l'impegno di Enrico Michetti per l'Atac: "Sui bus tornino i bigliettai" Infine, un accenno anche alle normative sulla certificazione verde: 'La salute viene prima di tutto - osserva il candidato sindaco - ma il green pass non deve rappresentare un limite perché abbiamo ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green Pass, giornata decisiva a Palazzo Chigi su trasporti e scuola Alle 11.30 la cabina di regia per discutere le misure, alle 16 il CdM per vararle. Viva l'ipotesi di obbligo vaccinale per il personale scolastico ...

Certificazione verde e giusti interessi dei "fragili": serve efficace chiarezza Nessuna esclusione, sulla carta. Nella realtà le cose sono più complicate per guariti dal Covid e per vaccinati in casa della prima ora. Ricorrere sempre a fonti informative di qualità ...

