Gino, a 76 anni è quinto al mondo con la racchetta negli Over 75

Il tennista viareggino racconta la sua scalata e come non voglia fermarsi: prossima tappa internazionale i mondiali supersenior di Palma di Maiorca

Ultime Notizie dalla rete : Gino anni Emys Award: Albenga è pronta a premiare Luminosa Bogliolo ... oltre alla premiazione di Luminosa Bogliolo che sarà intervistata da Gino Rapa, vedrà l'esibizione ...vita quotidiana attraverso gli endecasillabi danteschi ad omaggio del Sommo Poeta nei 700 anni ...

Gino, a 76 anni è quinto al mondo con la racchetta negli Over 75 Il Tirreno Gino, a 76 anni è quinto al mondo con la racchetta Non rientra nella nouvelle vague del tennis italiano solo per una questione d’età, mica di livello. Perché come Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego o gli ancor più giovani Jannik Sinner e Lorenzo Musett ...

Torna il festival “Botteghe d’Autore” Organizzato dall’Associazione culturale Botteghe d’Autore, per la direzione artistica di Ivan Rufo, l’11 agosto torna Botteghe d’Autore uno dei più interessanti premi dedicati alla canzone d’autore in ...

