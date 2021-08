Dall'Inghilterra - Offerta per Koulibaly: no secco di De Laurentiis (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato dal portale inglese SportsMole, il Manchester United avrebbe proposto al Napoli 30 milioni di euro (25,5 milioni di sterline) per Kalidou Koulibaly. La società azzurra, secondo quanto si legge, avrebbe respinto l'Offerta. I Red Devils, dopo l'acquisto di Varane, vorrebbero prendere un altro difensore centrale prima della chiusura del mercato estivo. Lo United pensa che Koulibaly sia disponibile sul mercato ad un prezzo inferiore rispetto a qualche anno fa. Per il difensore ancora deve arrivare alcuna proposta ritenuta soddisfacente Dalla società azzurra. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Secondo quanto riportato dal portale inglese SportsMole, il Manchester United avrebbe proposto al Napoli 30 milioni di euro (25,5 milioni di sterline) per Kalidou. La società azzurra, secondo quanto si legge, avrebbe respinto l'. I Red Devils, dopo l'acquisto di Varane, vorrebbero prendere un altro difensore centrale prima della chiusura del mercato estivo. Lo United pensa chesia disponibile sul mercato ad un prezzo inferiore rispetto a qualche anno fa. Per il difensore ancora deve arrivare alcuna proposta ritenuta soddisfacentea società azzurra.

