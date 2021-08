Dalla delusione di Rio all’oro di Tokyo: il lungo inseguimento verso l’Olimpo di Simone Consonni e compagni (Di giovedì 5 agosto 2021) Tre minuti possono valere un’intera carriera, anni di sacrifici e di grandi speranze. Se ne sono resi conto Simone Consonni, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan che, 53 anni dopo il bronzo di Città del Messico 1968, hanno riportato l’Italia su un podio olimpico nell’inseguimento a squadre. E al traguardo olimpico gli azzurri hanno deciso di aggiunto un carico: spingersi dove nessuno era mai riuscito ad arrivare conquistando la medaglia firmando in contemporanea all’oro il nuovo record del mondo. Seguendo le orme di Adler Capelli, Cristiano Citton, Andrea Collinelli e Mauro Trentini, gli alfieri del ciclismo su ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 agosto 2021) Tre minuti possono valere un’intera carriera, anni di sacrifici e di grandi speranze. Se ne sono resi conto, Filippo Ganna, Francesco Lamon e Jonathan Milan che, 53 anni dopo il bronzo di Città del Messico 1968, hanno riportato l’Italia su un podio olimpico nell’a squadre. E al traguardo olimpico gli azzurri hanno deciso di aggiunto un carico: spingersi dove nessuno era mai riuscito ad arrivare conquistando la medaglia firmando in contemporaneail nuovo record del mondo. Seguendo le orme di Adler Capelli, Cristiano Citton, Andrea Collinelli e Mauro Trentini, gli alfieri del ciclismo su ...

