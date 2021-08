Così il green pass crea un lockdown al contrario (Di giovedì 5 agosto 2021) Mi tocca tornare sul green pass perché dall’acceso dibattito che è in atto, non ne è stata accolta la vera e più intima essenza. Ribadiamo, innanzitutto, che anche i più ritardati mentali hanno capito che esso non ha alcuna funzione in ordine alla diffusione del virus: anche i vaccinati possono trasmetterlo. Quindi privilegiare i vaccinati col semaforo verde e dare semaforo rosso ai non vaccinati è una disparità. green pass, paradossi discriminanti Né vale l’obiezione che la disparità sarebbe giustificata dal fatto che la probabilità di essere contagiosi è maggiore – a quanto pare il triplo – tra i non vaccinati che tra i ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 5 agosto 2021) Mi tocca tornare sulperché dall’acceso dibattito che è in atto, non ne è stata accolta la vera e più intima essenza. Ribadiamo, innanzitutto, che anche i più ritardati mentali hanno capito che esso non ha alcuna funzione in ordine alla diffusione del virus: anche i vaccinati possono trasmetterlo. Quindi privilegiare i vaccinati col semaforo verde e dare semaforo rosso ai non vaccinati è una disparità., paradossi discriminanti Né vale l’obiezione che la disparità sarebbe giustificata dal fatto che la probabilità di essere contagiosi è maggiore – a quanto pare il triplo – tra i non vaccinati che tra i ...

Advertising

HuffPostItalia : Riccardo Illy: 'Vaccinato con ReiThera, non mi danno il Green Pass. Così non posso lavorare' - borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - NicolaPorro : Che c’entra una risoluzione del Consiglio d’Europa con il #GreenpassObbligatorio? C’entra... Leggete la riflessione… - EnricoAncillott : RT @cris_cersei: Mio figlio è in Austria con gli amici. Vanno al ristorante. - Avete tutti il green pass? = Sì. - Ok entrate. ?????? Se in Aus… - LEBBY4EVER : RT @GiovaQuez: Forza Nuova in una circolare interna spiega che i militanti che scaricheranno il green pass 'verranno espulsi dal movimento'… -

Ultime Notizie dalla rete : Così green Variante Delta: incombe sulle ferie, come stiamo rispetto a un anno fa Così come la spada diu damocle che grava su alcune regioni. Se erano tutte bianche lo scarso anno, ... Green pass, obbligo per personale scuola e studenti universitari. Capienza treni all'80% Ascolta: ...

Coronavirus, continuano ad aumentare i positivi in Liguria: 169 Esordisce così Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020. In un'... Il […] Navigazione articoli No green pass negli alberghi, Scrivano (UPASV): 'Notizia che ...

Green Pass su Apple Watch, ecco come si fa Punto Informatico come la spada diu damocle che grava su alcune regioni. Se erano tutte bianche lo scarso anno, ...pass, obbligo per personale scuola e studenti universitari. Capienza treni all'80% Ascolta: ...EsordisceAmadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival di Sanremo 2020. In un'... Il […] Navigazione articoli Nopass negli alberghi, Scrivano (UPASV): 'Notizia che ...