Canoa | Manfredi Rizza | “Sono fiero di me | ma ho un po’ di amaro in bocca per quei centesimi”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un lampo d’argento ha illuminato la notte italiana.ha chiuso al secondo posto la finale del K1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo. L’Italia torna, così, sul podio olimpico dellavelocità dopo tredici anni dalla medaglia di Josefa Idem a Pechino 2008. Una finale incredibile, velocissima e che si è decisa con un pazzesco arrivo al fotofinish, che ha premiato l’ungherese Sandor Totka per pochi millesimi sull’azzurro.è sicuramente felice della medaglia d’argento, ma non nasconde un po’ di amarezza per un titolo olimpico vicinissimo: “Ho tenuto duro, purtroppo c’era qualcuno ...

Advertising

Coninews : L'attesa è finita! Dopo il doppio podio centrato a Pechino nel 2008, a #Tokyo2020 Manfredi #Rizza regala alla canoa… - Agenzia_Ansa : Manfredi #Rizza conquista la medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alle Olimpiadi di #Tokyo2020.… - RaiNews : L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella b… - mferrari961 : ARGENTO?? per Manfredi Rizza nella canoa e uno straordinario BRONZO??per Greg Paltrinieri nella massacrante 10km di n… - Dimsuonosoft : Manfredi #Rizza ha vinto l’argento nei 200 metri della canoa sprint #Paltrinieri: bronzo nella 10 chilometri, bis s… -

Ultime Notizie dalla rete : Canoa Manfredi

Rizza sarà in gara nellaK1 200 metri che prevede oggi sia la semifinale sia la finale, speriamo sia protagonista in entrambe, mentre nella lotta comincerà il cammino di Frank Chamizo ...Rizza, è uno splendido argento! L'azzurro chiude al secondo posto nellasprint, nella specialità K1 200 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato ...Gregorio Paltrinieri chiude i Giochi con un terzo posto nelle acque libere, mentre Manfredi Rizza è secondo nella canoa K1 200 metri ...Il medagliere quindi ora è a quota 32 (6 ori, 10 argenti e 16 bronzi), un bottino che eguaglia quello di Atene 2004 (dove furono 10 ori, 11 argenti e 11 bronzi) miglior risultato dal 2000. Non sono ma ...