(Di giovedì 5 agosto 2021) EVIAN LES BAINS - Termina 2 - 0 a favore della prima delle due amichevoli in programma oggi in Francia tra i Reds e ildi difficoltà elevata per la squadra di Sinisa ...

Advertising

Nutizieri : Il Liverpool scherza col Bologna: 2-0 - 1000Cuori : ?? Liverpool-Bologna, il primo round è dei Reds: rossoblù sconfitti 2-0 ?? - sportli26181512 : Bologna-Liverpool 0-2: Jota e Manè decidono il primo test: La squadra di Mihajlovic cade contro i Reds nell'amichev… - Lodamarco1 : RT @GoalItalia: Nella doppia sfida tra Liverpool e Bologna, i Reds vincono il primo match ?? A segno Diogo Jota e Mané nei primi minuti ??… - GoalItalia : Nella doppia sfida tra Liverpool e Bologna, i Reds vincono il primo match ?? A segno Diogo Jota e Mané nei primi mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Liverpool

EVIAN LES BAINS - Termina 2 - 0 a favore della prima delle due amichevoli in programma oggi in Francia tra i Reds e il, test di difficoltà elevata per la squadra di Sinisa Mihajlovic . Le reti, entrambe nella prima delle due ...Un dignitososconfitta due a zero nella prima ora di ...18:00 – È iniziata la seconda sfida tra Liverpool e Bologna. Alle 18:00 inizierà la seconda sfida da 60 minuti di questa particolare amichevole tra Liverpool e Bologna. Ecco le formazioni ufficiali ...EVIAN. Il Liverpool ha battut0 2-0 il Bologna nella prima delle due amichevoli da 60 minuti i programma a Evian. Nel primo test (diviso in due frazioni da mezz'ora con cinque minuti di pausa) i Reds h ...