Blackview BL5000 5G | il rugged phone con Doke OS 2 1

siri_gabriele : Il @BlackviewPhone BL5000 5G resistente sembra essere resistente. Tra l'altro anche il comparto hardware non è per… - PuntoCellulare : Blackview ha presentato questa settimana il nuovo BL5000, smartphone 5G con scocca impermeabile basato sul chip Dim… - BlackviewPhone : RT @GizChinait: #Blackview BL5000 5G è il primo rugged del brand con Dimensity 700 - BlackviewPhone : RT @TuttoAndroid: Blackview BL5000 è il primo rugged phone 5G da gaming - GizChinait : #Blackview BL5000 5G è il primo rugged del brand con Dimensity 700 -

Ultime Notizie dalla rete : Blackview BL5000

macitynet.it

Volete uno smartphone per videogiocare, che supporti la connettività 5G e che sia anche estremamente robusto senza doverci mettere una cover? Comprate. L'azienda lo ha presentato come il suo primo smartphone che unisce tutte e tre le caratteristiche, che chiaramente accontentano una più piccola fetta di mercato, ma che comunque ...... all'insegna di una lacuna colmata (per 399.99 dollari, circa 358.27 euro, su Bangood, ove vi sarà una breve promo lancio per 299.99 dollari) con l'imminente arrivo del top gamma. ...Blackview BL5000 5G è il primo rugged della compagnia con Dimensity 700: ecco tutto su specifiche, prezzo e offerte!Volete uno smartphone per videogiocare, che supporti la connettività 5G e che sia anche estremamente robusto senza doverci mettere una cover? Comprate Blackview BL5000. L’azienda lo ha presentato come ...