Assunzioni da GPS e supplenze, ci sono le date: dal 10 agosto su Istanze Online (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo gli incontri del 3 e 4 agosto, tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati, arriva l’indicazione sulle date in cui potranno essere presentate le domande per le Assunzioni da GPS I fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi, e per le supplenze fino al 30 giugno o 31 agosto da GaE e GPS I e II fascia. Gli incontri si erano resi necessari proprio per la mancata pubblicazione della procedura per presentare domanda su Istanze Online per immissioni in ruolo e supplenze. Come anticipato da OrizzonteScuola.it, gli incontri non sono stati ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo gli incontri del 3 e 4, tra il Ministero dell’Istruzione e i sindacati, arriva l’indicazione sullein cui potranno essere presentate le domande per leda GPS I fascia ed eventuali elenchi aggiuntivi, e per lefino al 30 giugno o 31da GaE e GPS I e II fascia. Gli incontri si erano resi necessari proprio per la mancata pubblicazione della procedura per presentare domanda super immissioni in ruolo e. Come anticipato da OrizzonteScuola.it, gli incontri nonstati ...

