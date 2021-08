Accordo Spalletti-De Laurentiis | ecco che cosa accadrà in caso di partenza di un big

(Di giovedì 5 agosto 2021) Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport viene messo in luce un interessantetrae De. L'allenatore, infatti, ha sposato fin da subito le idee dirigenziali in tema mercato. Se non dovessero esserci opportunità da cogliere,sarebbe felicissimo di poter lavorare con la rosa che ha attualmente a disposizione. Inoltre, per quanto si parli da tempo di diverse cessioni (su tutte quelle dei "big" Fabián Ruiz, Koulibaly e Insigne) nessuno si è ancora presentato con un'offerta concreta. Il patto tra allenatore e dirigenza consiste nel mantenere invariato il livello della rosa. Ciò ...

Se uno di questi andrà via, l'è che verrà rimpiazzato Da bravo aziendalista, come si è definito dal primo momento, Lucianosi è allineato sulle direttive presidenziali, scrive la ...Massimiliano Simeone , agente del portiere del Napoli Hubert Idasiak , è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 ...Tiene banco la questione terzino sinistro in casa Napoli, con Spalletti che attende un rinforzo per quella posizione del campo. A fare il punto della situazione è l'edizione odierna del Corriere dello ...Il mercato del Napoli: nulla potrebbe cambiare in termini di rosa. Intanto, Spalletti chiede garanzie ad ADL. I dettagli.