Wuhan torna nell'incubo. Tamponi a tappeto e funzionari rimossi (Di mercoledì 4 agosto 2021) Lockdown mirati e Tamponi a tappeto. torna l'incubo del Covid-19 a Wuhan, la città cinese che nel dicembre 2019 rilevò le prime infezioni. I numeri sono ancora contenuti per i nostri standard, ma in Cina, dove ormai il virus sembrava acqua passata, il livello d'allerta è altissimo. Secondo le autorità sanitarie, il 3 agosto si sono registrati complessivamente 71 nuovi casi su tutto il territorio nazionale (il bilancio più alto dal 30 gennaio), di cui sette casi a Wuhan. Era … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

