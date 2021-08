WhatsApp, arrivano foto e video ‘a scomparsa’ (Di mercoledì 4 agosto 2021) foto e video con opzione ‘usa e getta’ su WhatsApp. E’ l’originale funzione, prevista nell’ultimo aggiornamento, che permette di scegliere di far visualizzare l’immagine o il filmato inviato soltanto una volta. “Per una maggiore privacy”, spiegano dalla piattaforma di messaggistica, “i file mandati”, scegliendo la funzione “visualizza una sola volta”, “non saranno salvati nelle foto o nella Galleria del destinatario”. “Se chi le ha ricevute”, poi, “non apre foto o video entro 14 giorni dall’invio la disponibilità del file multimediale scadrà e non sarà più possibile vederle” concludono. ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021)con opzione ‘usa e getta’ su. E’ l’originale funzione, prevista nell’ultimo aggiornamento, che permette di scegliere di far visualizzare l’immagine o il filmato inviato soltanto una volta. “Per una maggiore privacy”, spiegano dalla piattaforma di messaggistica, “i file mandati”, scegliendo la funzione “visualizza una sola volta”, “non saranno salvati nelleo nella Galleria del destinatario”. “Se chi le ha ricevute”, poi, “non apreentro 14 giorni dall’invio la disponibilità del file multimediale scadrà e non sarà più possibile vederle” concludono. ...

