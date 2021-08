PS5 funziona ottimamente anche su SSD M.2 di fascia bassa (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con il nuovo aggiornamento attualmente ancora in beta, PlayStation 5 consentirà di utilizzare SSD M.2 per espandere la memoria interna della console. Dal canto suo Sony ha suggerito i migliori SSD che potranno essere usati: tra questi l'SSD Aorus 7000S di Gigabyte. Ma il supporto si estende anche a SSD di fascia bassa e lenti? A quanto pare sì. Il sito Polygon ha testato una serie di SSD tra cui ADATA XPG Gammix S50 Lite, una delle unità PCIe Gen4 compatibili più lente in circolazione. Utilizzando diversi giochi, il sito ha confrontato la velocità tra SSD interno, Sabrent Rocket, XPG Gammix S50 Lite ed un hard disk esterno in modo da ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 4 agosto 2021) Con il nuovo aggiornamento attualmente ancora in beta, PlayStation 5 consentirà di utilizzare SSD M.2 per espandere la memoria interna della console. Dal canto suo Sony ha suggerito i migliori SSD che potranno essere usati: tra questi l'SSD Aorus 7000S di Gigabyte. Ma il supporto si estendea SSD die lenti? A quanto pare sì. Il sito Polygon ha testato una serie di SSD tra cui ADATA XPG Gammix S50 Lite, una delle unità PCIe Gen4 compatibili più lente in circolazione. Utilizzando diversi giochi, il sito ha confrontato la velocità tra SSD interno, Sabrent Rocket, XPG Gammix S50 Lite ed un hard disk esterno in modo da ...

