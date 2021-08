Oggi 6.596 casi e 21 morti. Sale la pressione negli ospedali

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Oggi 6.596 i positivi e 21 le vittime. +2 terapie intensive, +113 ricoveri #ANSA - Corriere : Il bollettino: 6.596 nuovi casi e 21 morti. Tasso di positività al 3% - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Covid, il bollettino di oggi: 6.596 nuovi casi e 21 decessi. Il tasso di occupazione delle terapie intensive stabile al… - LoryDowney7 : RT @fcolarieti: Covid, il bollettino di oggi: 6.596 nuovi casi e 21 decessi. Il tasso di occupazione delle terapie intensive stabile al 3%… - gessler_ : RT @LaNotiziaTweet: Covid, il bollettino di oggi: 6.596 nuovi casi e 21 decessi. Il tasso di occupazione delle terapie intensive stabile al… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi 596

il contagi e morti in Italia di, mercoledì 4 agosto 2021 . Sono 6.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un ...Roma, 4 agosto 2021 - Sono 6.i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.845. Sono invece 21 le vittime in un giorno (ieri erano state 27). Salita ...PALERMO, 4 agosto – Si è verificata questa mattina, presso l’ospedale Cervello di Palermo, la tragedia che ha coinvolto un paziente positivo al coronavirus. Questi è deceduto dopo essersi gettato da u ...Aumentano i nuovi casi di contagio in Italia: 6.596 contro i 4.845 registrati ieri. Il numero dei tamponi eseguiti, secondo quanto riferisce il bollettino ...