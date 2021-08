Morte Antonio Pennacchi, Latina in lutto: ecco quando ci sarà il funerale (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ stato proclamato il lutto cittadino a Latina per domani, giovedì 5 agosto, per la Morte dello scrittore Premio Strega Antonio Pennacchi. lutto cittadino a Latina per la Morte di Antonio Pennacchi Le esequie dello scrittore saranno celebrate alle 10.30 di domani nella cattedrale San Marco. La camera ardente, allestita all’interno del Museo Civico Duilio Cambellotti, in Piazza San Marco, sarà aperta nella giornata di oggi dalle 15.30 alle 21.30. Una scomparsa, quella dello scrittore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 agosto 2021) E’ stato proclamato ilcittadino aper domani, giovedì 5 agosto, per ladello scrittore Premio Stregacittadino aper ladiLe esequie dello scrittore saranno celebrate alle 10.30 di domani nella cattedrale San Marco. La camera ardente, allestita all’interno del Museo Civico Duilio Cambellotti, in Piazza San Marco,aperta nella giornata di oggi dalle 15.30 alle 21.30. Una scomparsa, quella dello scrittore ...

