Meghan Markle compie 40 anni: gli auguri di compleanno della regina Elisabetta e di William e Kate

Oggi, 4 agosto, Meghan Markle ha festeggiato i suoi 40 anni. Per il suo compleanno, la Duchessa di Sussex e moglie del Principe Harry, ha ricevuto gli auguri da parte di alcuni membri della famiglia reale. Tra coloro che le hanno rivolto un pensiero sui social anche William e Kate Middleton, la regina Elisabetta II, il Principe Carlo e la moglie Camilla.

