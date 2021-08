Live Wisla Cracovia-Napoli 1-1 | Politano trova il gol del pari

Advertising

MondoNapoli : LIVE - Wisla Cracovia - Napoli: 1-1 di Politano, 4 cambi negli azzurri e 3 nel Wisla - - MondoNapoli : LIVE - Wisla Cracovia- Napoli: Annullato il raddoppio dei polacchi; primi cambi per il Wisla -… - MondoNapoli : LIVE - Wisla Cracovia- Napoli inizia il secondo tempo - - MondoNapoli : LIVE - Wisla Cracovia-Napoli 1-0: finisce il primo tempo - - zazoomblog : Live Wisla Cracovia-Napoli 1-0: Politano sbaglia il rigore del pari - #Wisla #Cracovia-Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Live Wisla

Risultati Champions League/ Diretta gol: si va in campo!score 3° turno DIRETTA CAGLIARI OLBIA ...a questo punto sta davvero per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) DIRETTA/...- La squadra di Spalletti, con molte assenze, vola in Polonia per affrontare in amichevole ilCracovia: segui con noi la diretta testuale. 6 Gol del Cracovia. Clamoroso errore di Rrahmani ...LIVE – La squadra di Spalletti, con molte assenze, vola in Polonia per affrontare in amichevole il Wisla Cracovia: segui con noi la diretta testuale. 68' Nel Napoli dentro D’agostino, Zanoli, Gaetano, ...Annullato il 2-0 del Wisla Cracovia, per posizione di fuorigioco del giocatore del Wisla, iniziano i cambi nella formazione polacca, ...