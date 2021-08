LIVE Ciclismo su pista | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Elia Viviani insegue un difficile bis nell’omnium

(Di giovedì 5 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGanna, Consonni, Milan e Lamon nella storia: gli azzurri sono campioni olimpici nell’Inseguimento a squadre – Il record del mondo degli azzurri – Come l’Italia ha battuto la Danimarca nella finale per l’oro – VIDEO Il successo da brividi di Ganna, Consonni, Milan e Lamon Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradella quarta giornata olimpica di2020 riservata alsu. Dopo lo storico successo olimpico ottenuto nella giornata di ieri da parte del nostro quartetto azzurro formato da Filippo Ganna, ...

Advertising

Eurosport_IT : Manca pochissimo! ?????? Segui la DIRETTA: - Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - Lullisa2112 : Ancora a parlare di ciclismo? Fino a mo di cosa hanno parlato al #ilCircolodeglianelli? GREG STA LOTTANDO, STA FACE… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 13 con altri 27 titoli in palio tra nuoto di fondo, canoa velocità, atletica, tuffi, boxe, ci… - infoitsport : LIVE Tokyo 2020 - Gare e risultati del 4 agosto: Oro e record nel ciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ciclismo

... l' Italia nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 giovedì 5 agosto cercherà ancora gloria nelsu ... I l programma di giovedì 5 agosto: orari tv eGli italiani in gara il 5 agosto: Jacobs torna in ...... C1 200 metri femminile, K1 500 metri femminile, K2 1000 metri maschilesu pista Dalle 8. Semifinali: 74 kg maschile, 125 kg maschile, 53 kg femminile Orari tv Tutta l'Olimpiade in...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ganna, Consonni, Milan e Lamon nella storia: gli azzurri sono campioni olimpici nell'Inseguimento a squadre - Il record del mondo degli azzurri - Come l'Itali ...Niente da fare per Noemi Batki, 27ª con 226,95. 08.30 Ciclismo su pista – Inseguimento a squadre maschile. L'Italia dell'inseguimento è d'oro con il record del mondo sulla Danimarca arrivando anche a ...