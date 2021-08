L'Italia è d'oro nell'inseguimento: il treno azzurro fa il record del mondo (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sesto oro per la delegazione Italiana ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che arriva nel ciclismo su pista (inseguimento a squadre) grazie ad una straordinaria prestazione del quartetto... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 4 agosto 2021) Sesto oro per la delegazionena ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che arriva nel ciclismo su pista (a squadre) grazie ad una straordinaria prestazione del quartetto...

Advertising

Eurosport_IT : ???????????? ?????? ?????????????????????? ?????? L'Italia vola IN FINALE PER L'ORO battendo la Nuova Zelanda con un 3:42.307 da primato… - Coninews : Il tricolore svetta sul campo di regata di Enoshima! ???? Con Ruggero #Tita e Caterina #Banti l’Italia della vela ri… - chetempochefa : Un altro straordinario oro ai #giochiolimpici per l’Italia grazie alla #vela: Ruggero Tita e Caterina Banti sono CA… - italy983 : RT @ComVentotene: Vorremmo approfittare dei festeggiamenti per l'oro nel #CyclingTrack per ricordare che i 4 che hanno vinto hanno passato… - Luigiantonio80 : RT @napolista: Battuta la Danimarca. All’ultimo chilometro eravamo indietro di oltre otto decimi, poi è andato a tirare Ganna ed è cambiato… -