Il nuovo libro di Don Fabio Rosini | qual è la sfida di San Giuseppe?

Advertising

NikeSkywalker : RT @IlPrimatoN: Voti di scambio, corruzione, sanitopoli, concorsopoli, parentopoli: la sinistra italiana che ha razzolato e razzola malissi… - ilportalone : Il noto runner nonchè fitness-expert, Paolo Malfermo, presenterà domani sera nella sala da Comunale di Poggio Garro… - stefanocatone : RT @peoplepubit: Vent'anni dopo. 'Genova vent'anni dopo' è il nuovo libro di Giovanni Mari: la storia di tutti i fallimenti che hanno conn… - alexlouxharreh : (certo, c’è da dire che il cartaceo è molto meglio di un libro online perchè personalmente stare troppe ore davanti… - Chandramas : RT @peoplepubit: Vent'anni dopo. 'Genova vent'anni dopo' è il nuovo libro di Giovanni Mari: la storia di tutti i fallimenti che hanno conn… -

Ultime Notizie dalla rete : nuovo libro

Affaritaliani.it

...Giovanbattista Fazzolari ha risposto al' editoriale del quotidiano Domani di oggi suldella ... Insomma, nulla disotto il sole si potrebbe dire, ma forse in alcuni casi si rischia di passare ..."Il Porto degli autori" propone venerdì 6 agosto a Rocca Tiepolo (ore 21,30) unappuntamento. Il conduttore Francesco Rapaccioni intervisterà Christina Assouad, autrice del"Incontri bilanciati". E' nata a Denver (Usa) e risiede in Italia, dove ha conseguito una ...L’ultima creatura letteraria di don Fabio Rosini, è incentrata sulla figura di San Giuseppe, di cui ci parla da un punto di vista inusuale.Al via il 6 agosto nella Villa Cavallotti della cittadina siciliana. Un ricco programma, con molti eventi per le famiglie.