Furti di acqua dalla condotta pubblica, 26 indagati nel Nisseno (Di mercoledì 4 agosto 2021) GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Imprenditori agricoli e titolari di aziende che ricadono nel territorio di Gela e Butera, in provincia di Caltanissetta, rubavano ingenti quantitativi di acqua dalla rete idrica pubblica: è quanto ricostruito dalla polizia di Gela che sta eseguendo misure cautelari e perquisizioni. L’operazione è stata denominata “H2O”. I 26 indagati sono accusati, il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di mercoledì 4 agosto 2021) GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Imprenditori agricoli e titolari di aziende che ricadono nel territorio di Gela e Butera, in provincia di Caltanissetta, rubavano ingenti quantitativi direte idrica: è quanto ricostruitopolizia di Gela che sta eseguendo misure cautelari e perquisizioni. L’operazione è stata denominata “H2O”. I 26sono accusati, il Mattino di Sicilia - NotizieSicilia.

