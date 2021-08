Federica Pellegrini eletta nel Cio in quota atleti | ' Sono contenta'

(Di mercoledì 4 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - La stella del nuoto azzurroè statamembro del Cio in rappresentanza degliche hanno votato al Villaggio olimpico. La 33enne veneta resterà in ...

Dopo aver reso onore all'Italia con le sue partecipazione a ben 5 Olimpiadi,ha annunciato il suo ritiro dalla carriera agonistica. A quanto pare però, la nuotatrice continuerà a lavorare alla competizione più importante per gli atleti di tutto il mondo ...Con 1658 voti,è stata eletta nella Commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale. La nuotatrice italiana che a Tokyo ha disputato la sua ultima Olimpiade , è risultata terza tra gli ...TOKYO (Giappone) - Federica Pellegrini è un nuovo membro del Cio. La campionessa azzurra è stata eletta nella commissione atleti del Comitato Olimpico Internazionale, ottenendo 1.658 voti. Pellegrini ...Federica Pellegrini ha commentato sul proprio profilo Instagram la sua elezione come membro del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) in rappresentanza degli atleti.