F1, Toto Wolff: "L'errore di Bottas in Ungheria non condizionerà la nostra scelta per il 2022" (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tiene ancora banco uno degli snodi più interessanti per il mercato di Formula 1. In casa Mercedes non è ancora chiaro chi sarà il compagno di squadra di Lewis Hamilton nel 2022, tra Valtteri Bottas e George Russell, che sta spingendo da dietro con i suoi ottimi risultati con la Williams, coronati dai primi punti della sua annata nel Gran Premio d'Ungheria. Nello stesso appuntamento, Bottas si è reso protagonista in negativo dopo pochi metri: dopo aver perso molte posizioni in partenza, è andato in bloccaggio colpendo Lando Norris, che lo aveva superato, nel retrotreno; l'incidente ha però fatto sì che venissero coinvolti ...

