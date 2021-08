È il 400 ostacoli più veloce di sempre McLaughlin fa una rimonta da record

Advertising

ItaliaTeam_it : La laurea in Ingegneria Gestionale pochi giorni prima di partire per #Tokyo2020, il crono di 47.93 che gli ha garan… - Coninews : Per la prima volta sotto il muro dei 48 secondi nella notte magica dell'atletica azzurra. Tra poche ore Alessandro… - Eurosport_IT : PAZZESCO WARHOLM, INFRANTA LA BARRIERA DEI 46 SECONDI ???????? Il norvegese migliora ulteriormente il proprio record d… - andreastoolbox : Tokyo 2020. Crolla un altro record nell'atletica - Rai News - Cmarti_10 : Queste atlete hanno tutte e tre battuto il record del mondo nei 400 ostacoli….. solo che #SydneyMcLaughlin lo ha le… -

Ultime Notizie dalla rete : 400 ostacoli

... salto in lungo e getto del peso del decathlon, le qualificazioni di lancio del giavellotto maschile, 100 metrie salto in lungo dell'eptathlon e la finale deifemminili e le ...CALENDARIO OLIMPIADI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO: PROGRAMMA E ORARI MERCOLEDÌ 4 AGOSTO: 00.30 GOLF " Torneo femminile, primo giro 02.00 ATLETICA " Finali:metrifemminile. Semifinali: 110 metri. Decathlon: 100 metri, salto in lungo, getto del peso. Eptathlon: 100 metri, salto in alto. Qualificazioni: tiro del giavellotto ...03 agosto 2021. Arriva la medaglia d'oro per la vela azzurra a Tokyo 2020. Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, nella disciplina del catamarano misto foiling Nacra 17, hanno co ...Nei 400 metri ostacoli femminili le prime due atlete abbattono il vecchio record nei 110 ostacoli maschili Paolo Dal Molin esce in semifinale ...