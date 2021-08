Dalla Germania, Hauge verso l’Eintracht (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giovane Jens Petter Hauge, arrivato al Milan ad ottobre 2020, sarebbe ormai sempre più in orbita Eintracht. Vi avevamo parlato di questa possibile trasferimento 4 giorni fa, oggi arrivano ulteriori conferme Dalla Germania tramite il quotidiano Bild. Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi, un accordo per il prestito sarebbe stato raggiunto. Si starebbe ora negoziando per la somma da versare nelle casse rossonere per l’eventuale riscatto, anche se, da quanto si apprende, non saranno i 12 milioni richiesti inizialmente dal Milan per il norvegese classe 1999. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 4 agosto 2021) Il giovane Jens Petter, arrivato al Milan ad ottobre 2020, sarebbe ormai sempre più in orbita Eintracht. Vi avevamo parlato di questa possibile trasferimento 4 giorni fa, oggi arrivano ulteriori confermetramite il quotidiano Bild. Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi, un accordo per il prestito sarebbe stato raggiunto. Si starebbe ora negoziando per la somma da versare nelle casse rossonere per l’eventuale riscatto, anche se, da quanto si apprende, non saranno i 12 milioni richiesti inizialmente dal Milan per il norvegese classe 1999. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

