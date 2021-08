Cusano Mutri, al via i lavori per la costruzione del campo da Padel (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCusano Mutri (Bn) – Sono iniziati nella giornata di oggi, nel comune di Cusano Mutri, i lavori per la realizzazione di un campo da Padel. La struttura sorgerà in località via Tiratore, in prossimità della Piscina Comunale. Negli ultimi tempi la specialità del Padel sta riscuotendo un enorme successo, trattandosi di un’attività sportiva accessibile a tutti, appassionante e coinvolgente. L’amministrazione comunale di Cusano Mutri, con la consolidata volontà di mettere a disposizione dei propri ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 4 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Sono iniziati nella giornata di oggi, nel comune di, iper la realizzazione di unda. La struttura sorgerà in località via Tiratore, in prossimità della Piscina Comunale. Negli ultimi tempi la specialità delsta riscuotendo un enorme successo, trattandosi di un’attività sportiva accessibile a tutti, appassionante e coinvolgente. L’amministrazione comunale di, con la consolidata volontà di mettere a disposizione dei propri ...

Ultime Notizie dalla rete : Cusano Mutri LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO A SASSINORO DI MAGNITUDO 2.8 ...618 618 Morcone BN 4 4932 5550 Sepino CB 5 1964 7514 Pietraroja BN 7 545 8059 Santa Croce del Sannio BN 9 927 8986 Pontelandolfo BN 10 2167 11153 San Giuliano del Sannio CB 10 1029 12182 Cusano Mutri ...

Grosso masso si stacca dal costone e finisce al centro della carreggiata Questo pomeriggio a poche centinaia di metri da quel tratto, sempre lungo la strada provinciale che da Cerreto Sannita conduce a Cusano Mutri, un grosso masso si è staccato ed è piombato al centro ...

Cusano Mutri, al via i lavori per la costruzione del campo da Padel NTR24 Masso si stacca dal monte Cigno e piomba in strada. Il sindaco di Cusano: “Stavolta c’è qualcosa di strano” Ancora dubbi e timori sulla viabilità dopo l’ultimo fatto accaduto nella giornata di ieri lungo la più importante arteria del territorio del Titerno. Lungo la strada provinciale che collega Cerreto Sa ...

Dramma sfiorato a Benevento, masso precipita sulla provinciale Cerreto-Cusano Dramma sfiorato in provincia di Benevento, dove nella giornata di oggi sabato 31 luglio, un masso è precipitato sulla Strada Provinciale ...

