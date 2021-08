Covid, Silvestri: “Cartello no vax a ospedale Senigallia, vergogna” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Dal Covid 19 si può guarire con cure domiciliari precoci e sicure. I vaccini anti-Covid sono un esperimento di massa”. Recita così un manifesto “apparso sulle mura dell’ospedale di Senigallia, proprio a pochi metri dalla casa dove abitavano i miei genitori”. Lo denuncia il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, ma originario della cittadina anconetana, che su Facebook esprime ‘tristezza’ fin dal titolo del post e mostra la foto del Cartello no-vax. “Per come la vedo io – scrive – questa gente dovrebbe solo vergognarsi a pubblicare ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 agosto 2021) “Dal19 si può guarire con cure domiciliari precoci e sicure. I vaccini anti-sono un esperimento di massa”. Recita così un manifesto “apparso sulle mura dell’di, proprio a pochi metri dalla casa dove abitavano i miei genitori”. Lo denuncia il virologo Guido, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta, ma originario della cittadina anconetana, che su Facebook esprime ‘tristezza’ fin dal titolo del post e mostra la foto delno-vax. “Per come la vedo io – scrive – questa gente dovrebbe solorsi a pubblicare ...

Advertising

Adnkronos : #Silvestri sul #vaccino Covid: 'Serviranno terza e quarta dose'. - fisco24_info : Covid, Silvestri: 'Cartello no vax a ospedale Senigallia, vergogna': Il post del virologo su Facebook: 'Questa gent… - liberenotizie : Covid, Silvestri: 'Cartello no vax a ospedale Senigallia, vergogna'. Adnkronos - ultimora - italiaserait : Covid, Silvestri: “Cartello no vax a ospedale Senigallia, vergogna” - agenziedistampa : @informatevi @repubblica 1) più contagioso = SEMPRE meno letale. 2) Se lei non sa chi sia GUIDO SILVESTRI ha un pr… -