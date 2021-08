Covid, Del Conte: “Senza legge datore di lavoro non può chiedere green pass” (Di mercoledì 4 agosto 2021) “L’obbligo del green pass per accedere ai luoghi di lavoro presuppone una legge perché l’art. 32 secondo comma della Costituzione dice che, comunque, l’obbligo di un trattamento sanitario deve essere previsto da una legge. E fare una legge impone che ci sia una ragione, nel caso del Covid, credo, ampiamente dimostrata”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Maurizio Del Conte, presidente di Afol Metropolitana e giuslavorista (è docente alla Università Bocconi), a proposito dell’ipotesi di introdurre l’obbligatorietà del green ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 agosto 2021) “L’obbligo delper accedere ai luoghi dipresuppone unaperché l’art. 32 secondo comma della Costituzione dice che, comunque, l’obbligo di un trattamento sanitario deve essere previsto da una. E fare unaimpone che ci sia una ragione, nel caso del, credo, ampiamente dimostrata”. Lo dice ad Adnkronos/Labitalia Maurizio Del, presidente di Afol Metropolitana e giuslavorista (è docente alla Università Bocconi), a proposito dell’ipotesi di introdurre l’obbligatorietà del...

Advertising

DSantanche : Dal sito del governo sono spariti 63 pagamenti effettuati per l’emergenza Covid in era Arcuri, un totale di 137 mil… - fabiochiusi : Mi accade continuamente di parlare di long Covid con amici e conoscenti, e sentirli rispondere: “Eh? Non ne sapevo… - RobertoBurioni : In un tweet di qualche giorno fa facevo notare che uno degli argomenti dei no-vax per rifiutare la vaccinazione è l… - eleonorarenzi : RT @NinoGalloni: Tutti uniti anche questo sabato 7 agosto contro un green pass che servirà solo a fare vaccinare i guariti e a introdurre i… - ScaranoVincenzo : Vaccinazioni e test Covid-19, aggiornamento del 4 agosto - -