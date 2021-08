Beirut | un anno dopo “Quella maledetta esplosione ha ucciso nostra figlia e distrutto la nostra casa”

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Il 4 agosto del 2020 una delle più potenti esplosioni non nucleari della storia devasta il porto die interi quartieri della capitale libanese facendo oltre 200 vittime e 7mila feriti, costringendo 300mila persone ad abbandonare le proprie case, distrutte o fortemente danneggiate da un impatto esteso fino a 20 chilometri di distanza. L’è stata causata dalla detonazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio rimaste apparentemente incustodite per anni in un magazzino del porto. Da più parti si è invocata l’apertura di una inchiesta internazionale indipendente. Ma finora le indagini sono quelle svolte dalle autorità libanesi, da ...

A un anno dall'esplosione al porto di Beirut - che ha devastato interi quartieri della capitale libanese - il governo e la magistratura non hanno ancora indicato colpevoli all'origine di queste ... Il 4 agosto del 2020 una delle più potenti esplosioni non nucleari della storia devasta il porto di Beirut e interi quartieri della capitale libanese facendo oltre 200 vittime e 7mila feriti, costringendo 300mila persone ad abbandonare le proprie case, distrutte o fortemente danneggiate da un impatto esteso fino a 20 chilometri di distanza. Il 4 agosto 2020, alle 18.08, una violentissima esplosione nel porto di Beirut devastava la capitale del Libano. Duecentosette morti ...